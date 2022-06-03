Dolara karşı o hamle geliyor! Saltanatı yakında yıkılacak

Adnan Akfırat, Çin'in, bir işe yaramadığı gibi kendisi için risk oluşturan Amerikan Hazine bonosu silahından vazgeçeceğine işaret ederek, "Dolar saltanatının yıkılmasının da eli kulağındadır" dedi. Akfırat, Aydınlık gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"(...) ABD yönetiminin, uluslararası kuralları ihlal ederek ve tek taraflı olarak Rusya’nın rezervlerini dondurmasının Çin’de büyük yankısı oldu. Çin yönetimi içinde, “ABD hazine senetlerini ne yapmalıyız?” tartışması alevlendi.

(...) Çin, yıllardır ABD hazine bonoları satın alarak, zaman kazanıyordu. Bunun bir tür haraç verme olduğunu her iki taraf da biliyordu. Ancak, şimdi haraççı haydut, hükmünü sürdürmek için tezgâhı bozmaya yelteniyor. Çin mecburi olarak, bir işe yaramadığı gibi kendisi için risk oluşturan Amerikan Hazine bonosu silahından vazgeçecek. Dolar saltanatının yıkılmasının da eli kulağındadır!

Kıssadan hisse: Türkiye’nin bir an önce kontrollü kambiyo rejimine geçmesi mecburidir."