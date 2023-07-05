Bir ülke kararını duyurdu! Doları resmen bıraktılar

İran, Şanghay İşbirliği Örgütüne 9. üye olarak resmen katıldı. İran Cumhurbaşkanı "ŞİÖ ülkeleri arasında ticaret ulusal para birimleriyle yapılmalı" vurgusu yaptı.



Hindistan'da bugün toplanan ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi'nin Yeni Delhi bildirisine göre İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) tam üyesi oldu.



Bildiride "Üye devletler, İran'ın ŞİÖ'ye tam üye devlet olarak kabul edilmesinin tarihi önemini vurguladılar" ifadelerine yer verildi.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de video konferans yöntemiyle düzenlenen ŞİÖ Liderler Zirvesi'nde konuştu.



Zirvede ülkesinin ŞİÖ'ye 9. üye olarak resmen katılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Reisi, "İran, Şanghay İşbirliği Örgütünün, önemli göstergeler, kapasiteler ve ayrıcalıklı bir konumla büyüyen bir örgüt olduğuna ve İran'ın bu resmi üyeliğinin faydalarının tarihte yer bulacağına inanıyor" dedi.



Reisi, İran'ın örgütteki varlığının üye ülkeler arasında kolektif güvenliğin gelişmesine, sürdürülebilir kalkınmaya ve ilişkilerin genişletilmesine yol açacağını umduğunu belirtti.



İran'ın 'komşuluk ve yakınlaşma' politikasını dış siyasetinin temeli haline getirdiğini ve bunu bölgesel barış ve istikrarı sağlamanın en iyi yolu olarak gördüğünü söyleyen Reisi, "İran, uzun yıllar bölgedeki güvenliği sağlama ve hegemonyayla mücadele etme taahhüdünü kanıtlamıştır. Terörizmden, aşırılıktan ve bölücülükten arınmış bir bölgeye doğru ilerlemek için bu tecrübelerini Şangay

İşbirliği Örgütü çerçevesinde paylaşmaya hazırdır" diye konuştu.



ŞİÖ ülkeleri arasındaki ticaretin ulusal para birimleri ile yapılması gerektiğini vurgulayan Reisi, şunları söyledi: "Militarizmle birlikte Batı tahakküm sisteminin temel taşı haline gelen şeyin doların hakimiyeti olduğu artık oldukça açıktır. Bu nedenle adil bir uluslararası sistem oluşturmaya yönelik herhangi bir girişim, bölge içi ilişkilerde bu tahakküm aracının ortadan kaldırılmasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda örgütün üyeleri ile iş ortakları arasındaki uluslararası ticaret ve finansal alışverişlerde ulusal para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ciddi şekilde takip edilmelidir."

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün üye sayısı 9'a çıktı

Türkiye'nin 'diyalog ortağı' olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak Şanghay Beşlisi adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kuruldu.



2001'de Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şanghay Beşlisi'nin adı Şanghay İşbirliği Örgütü olarak değişti.



Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edildi. 2005'te ŞİÖ'ye gözlemci olarak kabul edilen İran'ın tam üyelik süreci 2021'de başlamıştı.



İran'ın üyeliğinin resmileşmesiyle örgütün üye sayısı 9'a çıktı. Afganistan, Moğolistan ve Belarus ise ŞİÖ'de gözlemci üyeler olarak yer alıyor.



Doğu'nun NATO'su olarak nitelendirilen ŞİÖ, üye ülkeler arasında askeri, ekonomik ve kültürel iş birliğini sağlamayı ve özellikle güvenlik konusunda ortaklıklar geliştirmeyi amaçlıyor. (Sputnik)