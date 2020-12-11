Dolar yükselir mi? ABD Senatosu kararı doları etkileyecek mi?

Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını da içeren Savunma Bütçesi Senato'dan geçti. Temsilciler Meclisi'nden üçte iki çoğunlukla geçerek Senato'ya gelen yasa için Trump'ın veto hakkı yok. Tasarıda S-400 alan ülkelere 30 gün içerisinde yaptırım isteniyor. ABD Başkanı Trump yasa gereği 70 sayfalık CAATSA metninde listelenen 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda.

Dolar yükselir mi?

Altın fiyatları koronavirüs aşısı haberleriyle ons tarafında 1764 dolar seviyesine kadar gerilemiş hem ons hem de dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle gram altın fiyatları ise 440 liraya kadar çekilmişti. Son günlerde teşvik beklentileri ile altın fiyatları ons tarafında tekrar 1800 dolar seviyesinin üzerine yükselirken, gram altın ise buradan gelen rüzgarla yeniden 460 liranın üzerine kendini attı. Milyonlarca kişi uygulaması başlayan koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika haberlerine kilitlenirken, bir yandan da altın fiyatları için kritik teşvik paketi gelişmeleri takip ediliyor. Dolar kurunun dar bant aralığında seyir izlemesi, gram altın fiyatları üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasına neden oldu. Yatırımcılar, "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi", "Gram altın ne kadar" sorusuna yanıt aramaya devam ederken, A Para'da yayına katılan 4 uzman altın fiyatları üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemeyi içerdiği için veto edeceğini söylediği tasarıyı, Temsilciler Meclisi 11'e karşı 79 oyla onayladı. Gelişmenin doların yükselişine de etki edeceği konuşuluyor. Ancak net rekamlar hafta başında piyasalarda yerini alacak.