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Dolar yeniden 8.40'ın üzerine çıktı!
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Ekonomi Dolar yeniden 8.40'ın üzerine çıktı!
Ekonomi

Dolar yeniden 8.40'ın üzerine çıktı!

Dolar, 4 Ağustos 2021 gününe 8.40 liranın hemen üzerinde başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 09:36:00 -
Dolar yeniden 8.40'ın üzerine çıktı!

Dün güne 8.45 liradan başlayan dolar, beklentilerin üzerinde gelen temmuz ayı enflasyon verisinin ardından 2 ayın ardından ilk kez 8.31 liranın altını gördü. Ancak bu seviyede kalamadı ve yeniden 8.40 liraya çıktı.

Temmuz ayında enflasyonun yüzde 18.95 ile beklentileri aşması, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ihtimalini düşürdü. Bu da kurda düşüşe yol açtı.

Dolar yeni güne de 8.40 liradan başladı.

Küresel piyasalar cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda. Bunun yanında koronavirüs salgınında artan vaka sayısı da bir risk olmaya devam ediyor. Son olarak ABD'de şubat ayından bu yana ilk kez hastanede koronavirüs tedavisi gören sayısı 50 bini aştı. Önceki gün dünya genelinde tespit edilen yeni vaka sayısı 501 bin iken dün bu rakam 617 bine çıktı.

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