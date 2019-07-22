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Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Gözler S-400 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkilerin seyrindeyken dolar kuru 22 Temmuz gününe 5.66 civarında dalgalanarak başladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:13
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Dolar kuru geçen hafta içeriden ve dışarıdan gelen haber akışı nedeniyle önceki haftalara göre geniş bantta dalgalandı. S-400 teslimatları ve Merkez Bankası'ndaki değişikliğin yanı sıra Fitch'in not indirimi ve olumsuz raporuyla birlikte dolar/TL yukarı yönlü hareketle 5.70'i geçti ancak piyasaların kapalı olduğu saatlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle çok sert hareket yaşanmadı.

Piyasalar bu hafta veri odaklı bir seyir izleyecek.

Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da yapacağı Para Politikası Kurulu'nda açıklayacağız faiz kararı piyasaların birinci gündemi.

Eski Başkan Murat Çetinkaya ile yolların para politikasındaki anlaşmazlık nedeniyle ayrılmasının belirtilmesinin ardından Murat Uysal yönetiminin faiz indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan bazı aktörlerin beklentileri 500 baz puana kadar çıkarken, analistler 300 baz puana indirimin fiyatlandığını, altı ya da üstü durumunda kurdaki hareketin değişebileceği belirtiliyor.

Son durum ne?

Dolar şu dakikalarda 5,66, Euro ise 6,34 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasaların hafta boyunca izleyeceği diğer verilerde ise ECB ve Rusya'nın faiz kararı, ABD 2. çeyrek büyüme rakamları ve konut satışları, Almanya başta olmak üzere Avrupa'dan gelecek PMI rakamları bekleniyor.

Diğer yandan, S-400 teslimatları devam ederken diğer yandan ABD ve Türkiye ilişkilerindeki yaptırım meselesi sıcaklığını koruyor. Pentagon'un ertelediği basın toplantılarının ardından F-35 teslimatlarını yapmayacağını belirtmesi sonrası gözler CAATSA tarafına çevrildi.

Beyaz Saray, olası yaptırımları konuşmak için bir grup Cumhuriyetçi senatörü gelecek hafta toplantıya davet etti. Toplantının 23 Temmuz Salı günü yerel saatle 16.00'da yapılması bekleniyor.

Başkan Trump bilindiği üzere G-20 zirvesinden bu yana Türkiye tezlerine yakın duruş sergiliyor ve piyasalardaki iyimserliği besliyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:13
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