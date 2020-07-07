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Ekonomi

Dolar yatay, euro yükseldi

Dolar kuru uzun süredir sıkıştığı 6.85 - 6.86 bandındaki sınırlı harekete devam ederken Almanya'dan gelen olumlu rakamlarla dolar karşısında değerlenen euro, TL karşısında da yükseldi. Geçen hafta 7.65-7.70 arasında el değiştiren euro/TL 7 Temmuz itibarıyla 7.78 seviyesini test etti

Yeniakit Publisher
2020-07-07 08:56:00 -
Dolar yatay, euro yükseldi

Dolar kuru bir süredir devam eden yatay seyrini sürdürerek 6.85 bandında çok sınırlı dalgalanmayla işlem görüyor. Bir ara likidite sıkışıklığı nedeniyle 100 puanı aşan dolar endeksi de parasal gevşeme sonrası 96'lı seviyelere indi. Dolar, çoğu para birimine karşı pozisyonunu koruyor.

Öte yandan, euro cephesinde Almanya'dan gelen olumlu veriler sonrası yukarı yönlü hareket var. Dün gelen veri sonrası euro/dolar paritesi 1.13'lere çıkarken yükseliş TL tarafında da karşılık buldu.

Dolar/TL 6.85-6.86 bandında kalmaya devam ederken geçen hafta 7.65.7.70 arasında hareket eden euro/TL ise 7.78'e kadar çıktı.

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