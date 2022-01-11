Dolar yarın düşecek mi? Altın yarın düşer mi çıkar mı? ABD’de enflasyon artarsa dolar ne olur?

Ülkemizde de ABD’de açıklanacak enflasyon kararı merakla bekleniyor. Hem enflasyon rakamların açıklanacak olması hem de FED'in vereceği faiz kararı dünya piyasalarına yön verici etkiye sahip. ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı. ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 39 yılın zirvesine ulaşan enflasyonu "yoldaki gerçek tümsek" olarak nitelendirdi ve enflasyonunun nedeninin hükümet harcamaları değil tedarik zincirindeki sorunlar olduğunu söyledi.

ABD’de enflasyon ne zaman açıklancak?

Altın fiyatları, yatırımcıların çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisine odaklanması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon yorumları sonrasında yükseldi. Gram altın da Dolar/TL ’deki yatay seyre rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 800 TL’yi gördü. ABD Aralık ayı tüketici enflasyonu çarşamba günü saat 16:30’da açıklanacak. Ülkede enflasyon Kasım’da yıllık yüzde 6,8 olarak gerçekleşirken, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi Aralık ayında enflasyonun yüzde 7,1’e ulaşacağı yönünde oldu.

ABD enflasyon yükselirse altın ne olur?

Altının kaderi ABD enflasyonuna bağlı durumda. Eğer fiyatlar veri sonrasında 1.840 doların altına inerse uzun dönemli ralliyle ilgili endişeler oluşabilir. 1.920 dolar seviyesi geçildiğinde ise yeni hedef 1.960-1.965 dolar civarı olacaktır. Dolar kuru ve altın fiyatlarının seyri açısından yarın oldukça önemli bir gün.