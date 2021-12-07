Dolar ve euronun gözü o toplantıda! Faizler inecek mi?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "16 Aralık'ta faizi indirmeme olasılığı arttı" çıkışını masaya yatırdı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 16 Aralık'taki toplantısından nasıl bir karar çıkacağı yönünde tahminde bulunan Aktaş, "Faiz indirilmeye devam edilecek" iddiasında bulundu. İşte Aktaş'ın o yazısı:

"Türkiye ekonomisi eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz indirimi kararıyla yeni bir yola girdi ya da gözde ifadeyle makas değiştirdi. Bu yolda yürümeye devam edeceğimiz ekim ve kasım toplantılarındaki kararlarla iyice pekişti. Yetmedi, faizin daha da indirileceği söylemi her ortamda, herkes tarafından üstüne basa basa dile getirilir oldu.

Önümüzde yılın son toplantısı var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 16 Aralık'ta toplanıp faiz indiriminde kalan o sınırlı alanı kullanacak. İndirimle ilgili sınırlı bir alan kaldığı ifadesi bizim değil tabii ki. Bu ifade hem Para Politikası Kurulu’nun önceki toplantılarının metinlerinde yer aldı, hem Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından dile getirildi.

Merkez Bankası tarafı her ne kadar sınırlı bir alandan söz ediyorsa da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerinde herhangi bir sınıra işaret edildiğini pek duymadık. Faiz indirilmeye devam edilecek. Hatta Erdoğan’ın zaman zaman tek haneli faize vurgu yaptığını da biliyoruz.

Merkez Bankası eylülde 1, ekimde 2, kasımda yine 1 puanlık indirim yapmıştı. Genel kanı aralık ayında bir kez daha 1 puanlık indirime gidileceği yönünde. Yani halen yüzde 15 olan politika faizinin yüzde 14’e indirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaman zaman faiz konusundaki keskin söylemlerine bakanlar, aralık ayındaki indirimin 1 puandan fazla olabileceğini de bekler oldu."