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Ekonomi Dolar ve euroda son durum
Ekonomi

Dolar ve euroda son durum

Dolar yeni haftaya 7.66, Euro ise 9.08 liradan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 09:15:00 -
Dolar ve euroda son durum

Geçtiğimiz hafta dolar/TL yüzde 10'luk düşüşle 7.65'e geriledi. Bu düşüşte yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın mesajları etkili oldu. Bunun yanında ABD'de seçim belirsizliğinin sona ermesi ve koronavirüs aşısında gelinen nokta da dünya genelinde gelişmekte olan ülke varlıklarını destekledi.

Dolar yeni haftaya 7.66, Euro ise 9.08 liradan başladı.

Faiz artırımı bekleniyor

Bu hafta ise tüm gözler perşembe günü toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda (PPK) olacak. Son verilen mesajlar ışığında PPK'dan güçlü bir faiz artırımı bekleniyor. Uluslararası finans kuruluşları son yayımladıkları raporlarda 450-500 baz puanlık bir faiz artırımı beklediklerini açıkladı.

Bunun yanında aşı konusunda önemli gelişmeler yaşansa da Avrupa, ABD ve Türkiye'de koronavirüs vakalarında artışlar görülmeye devam ediyor. Piyasalar geçen hafta yaşanan coşkuya rağmen salgınla ilgili tedirginliğini koruyor.

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Yorumlar

Mehmet ay

Hani faiz neden, enflasyon sonuc du? Ne oldu? Türkiye merkez bankasindaki 100 milyar dolardan fazla rezervi neden erittiniz? Kime ve kimlere verildi? Gelinen nokta, ekonomi seferberligi.......
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