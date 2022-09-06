Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş'ten yeni açıklama: Yine şanlı bir gün

"Borsa Yatırımcısı Uzun Vadeli Yatırımcı Olmalı"

"Borsa İstanbul 100 endeksi 3222 puan, yüzde 2,55'lik bir değer artışıyla geçen haftayı tamamlamıştı. Borsa tarafındaki pozitif beklenti devam etse de Eylül ayına girdik ve mutlaka teknik olarak bir düzeltme yapması gerekiyor. Hem dolar bazında hem TL bazında mutlaka bir düzeltme ihtiyacı var. Borsa tarafından çok temkinli olunması gerektiğini düşünen birisiyim. Eylülde hem dip hem zirve seviyelerini göreceğiz ama önce bir düzeltme yapması ve 3 bin puanın altına sarkması gerekiyor ki yükselişler sağlıklı olarak devam edebilsin. Uzun vadede problem yok. Borsa yatırımcısı uzun vadeli yatırımcı olmalı. İlk kez yatırım yapacak olan yatırımcının da teknik olarak bu satışlara hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum."

DOLAR KURU YÜKSELİŞE DEVAM EDECEK Mİ?

"Dolar TL kuru 18.21 lira seviyesinden başladı. Bu hafta dolar kurunda 18.18 ile 18.28 lira aralığını takip ediyor olacağım. Yukarı yönlü hareketlerde 18.28 lira seviyesi bu hafta direnç konumunda olmaya devam edecek. Yukarı yönlü bu seviye kırılırsa 18.30'lu rakamları telaffuz edebiliriz".

EURO ALACAKLARA UYARI

"Euro TL kuru 18.02 lira seviyesinden haftaya başladı. 18.00 ile 18.20 lira aralığını takip ediyor olacağım bu hafta için. Bu hafta euro bölgesinde önemli gelişmeler olacak. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Euro ile işi olanların Perşembe günü bu kararı takip etmesi gerekiyor."

"Euro dolar paritesi şu anda 0,99 seviyesinden işlem görüyor. Biraz satıcılı başladı. ABD piyasaları kapalı olduğu için, gaz kesilmesinin de etkisiyle haftanın ilk iş gününe satıcılı başladı euro dolar paritesi. Bunu normal olarak karşılıyorum ama ileriki günlerde perşembe, cuma günü tekrar toparlanan bir euro karşımızda olabilir. Geçen hafta Gazprom'un gazı açmayacağız açıklamasının piyasaya yansıması bugün oluyor ve bu normal. Dolar ile euro almak isteyen yatırımcıların bir fırsat yakaladığını görüyoruz. 0.98 ile 1.05 aralığını bu hafta takip edeceğiz."

"Altının ons fiyatı 1712 dolar seviyesinde. Bu hafta altının ons fiyatında 1700 ile 1728 dolar aralığını takip edeceğim. Ons tarafından işi olanların bu bant aralığını bilmesi gerekiyor. Geçen hafta 1700 dolar seviyesinin altına sarktı ama kalıcı olamayıp toparlandı. Yeniden bu seviyenin altına sarkmak isteyecektir ama önemli olan kalıcı olup olmayacağı.

ALTIN YATIRIMCISINA UYARI

"Gram altın 1000 lira gösteriliyor ekranlarda. Şu anda 1012 1017 aralığında. Piyasada gram altın için 1005-1025 lira aralığını takip ediyor olacağım. Ekran fiyatlarına kanıp işlem yapanlar varsa buna dikkat etmesi gerekiyor."

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Peki dolar ne kadar oldu? 6 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dolar kurunda dalgalanmalar devam ediyor. Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesiyle piyasalarda dengesizlik yaşanırken dolar ve altın kurlarıyla yakından ilgili vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 6 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' İşte sorularının cevapları ve tüm merak edilenler...

6 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,22 (Alış) - 18,23 (Satış)

EURO: 18,04 (Alış) - 18,04 (Satış)

STERLİN: 20,96 (Alış) - 21,07 (Satış)

1 DOLAR = 18,22 TL

Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?

GRAM ALTIN: 1.000,53 (Alış) - 1.000,72 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.654,00 (Alış) - 1.675,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.298,00 (Alış) - 3.344,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.595,00 (Alış) - 6.663,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.749,00 (Alış) - 6.851,00 (Satış)

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