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Dolar, TL karşısında eriyor! İşte son rakamlar

Merkez Bankası'nın politika faizini 425 baz puan indirmesinin ardından Türk lirası, dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Dolar bu sabah 5.57 seviyesinin altına geriledi.

30 Temmuz 2019 Salı 12:46
Dolar, TL karşısında eriyor! İşte son rakamlar

Bankalararası piyasada dolar bu sabah 5,57 seviyesinin altını gördü. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası geçen hafta 5,70 civarında seyreden kur, yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Dolar dün de 5,60'lı seviyelere inmişti.

Euro/TL de 6,23 civarında işlem görüyor.

Gözler Merkez Bankası ve FED'de

Piyasalar yarınki enflasyon raporunu takip edecek. Burada Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal ilk kez kameraların karşısına geçerek mesajlarını verecek.

Yarın yine ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz kararı piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Dolar endeksi ise ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirim beklentilerine karşın yükseliş eğilimini sürdürerek 98,2 ile 2 ayın zirvesine çıktı.

Uzmanlar, bugün yurt içinde temmuz ayı ekonomik güven endeksi, yurt dışında Euro Bölgesi Ekonomik ve Tüketici Güven Endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD'de kişisel gelir, harcamalar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,5750 desteğinin kırılması durumunda 5,50'nin gündeme geleceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde 5,6750'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:46
  1. Merkez Bankası
  2. FED
  3. Murat Uysal
  4. dolar/TL
  5. Dolar
  6. Euro/TL

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