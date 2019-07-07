Dolar tetikledi ilk yarının galibi oldu! Altın gibi kazanç

Güvenli liman altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dolar kurunda görülen dalgalanmadan ötürü 2019’un ilk 6 ayında ons altın dünya genelinde yüzde 9,8 prim yaptı. Türkiye’de ise gram altının fiyatı yüzde 20,5 yükselerek, en kârlı yatırım aracı konumuna geldi.

Alımlar devam etti

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada dolara paralel olarak gram altın fiyatının da arttığını belirtti. İlk 6 ayda yatırımcıların dolar alımlarının devam ettiğini dile getiren Yıldırımtürk, “Doğal olarak bu dönemde altına rağbet de arttı” dedi.

Yüksek getiri sağladı

Gram altının rekor kırdığına ve yüzde 20-22 getiri sağladığına işaret eden Yıldırımtürk, “Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmamızda seçim sürecinden kaynaklanan belirsizlik ve jeopolitik gerginlikler önemli rol oynadı. Haliyle yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneldi” diye konuştu.

Altının ons fiyatında da yükseliş gözlendiğini aktaran Yıldırımtürk, “Bunda da ticaret savaşları ve ekonomik daralma ve yatırımcıların tedirginliğinin payı büyük” şeklinde konuştu.

Yatırımcılara önemli tüyolar

Türkiye’de ve dünyada tedirginliğin yerini iyimserliğin alacağını kaydeden Yıldırımtürk, yatırımcılara şöyle seslendi: “Olumlu havaya bağlı olarak fiyatlar dengelenecek, dolar ve altın gerileme eğilimine girecek. Buna göre yatırım yapmanızda yarar var. Elinizde lira varsa bu seviyelerden dolar veya altın alın. Tabii Merkez Bankası’nın 0,50 puan faiz indirimiyle dolarda toparlanma görülebilir. Altının gram fiyatı 255 lira hatta 252 lira seviyelerine çekilebilir. Bu durumu da dikkate almanızda fayda var.”

Nereden nereye

25 Haziran’da ons başına 1,439.21 dolar ile 2013’ten bu yana en yüksek seviyesini gören altın Perşembe günü 1,413.50 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Metal, Fed’in faiz indirimi konusundaki istekliliğini işaret etmesi ve diğer merkez bankalarının yeni teşvikleri değerlendirmeye alması ile birlikte bu yıl yüzde 10 değer kazandı. Altın 1,500 dolar seviyesinin üzerine en son Nisan 2013’te çıkmıştı.

Yatırımcının rağbeti artacak

Yatırımcıların, altın talebinin artması bekleniyor. Piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yaz aylarının sona ermesi; turizm sezonunun kapanmasıyla dolarda kıpırdanmanın başlayabileceği tahmininde bulunarak, “Kur 6 lira seviyesine gelebilir. Buna bağlı olarak gram altın fiyatları da artabilir” öngörüsünü paylaştı.