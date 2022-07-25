Dolar tahmini yapan yapana! 'Ben iktisatçıyım' diyen Ahmet Özal dolar tahminini duyurdu

Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, İstanbul'da partisinin Anadolu Yakası Basın ve Teşkilatlar Kahvaltısı’nda üyelerle bir araya geldi. Başkan Özal, Türkiye ekonomisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yükselen dolar kuruna yönelik de açıklamalar yapan Özal, böyle giderse kurun 22.5 TL olacağını söyledi.

Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, “Ben iktisatçıyım. Böyle giderse daha da kötüye gidecek. Dolar bugün 17,5 lira, yarın 25,5 lira olacak onu da biliyoruz, bunlara dur demek lazım. Ben Tayyip Bey aleyhine konuşmuyorum ama hükümeti ekonomi konusunda eleştiriyorum. Ekonomi yönetimi yanlıştır, bunları söylüyoruz zaten halimiz belli. Biz kimseyle kavga etmek için gelmiyoruz, biz sadece vatandaşın problemlerini çözmek için uğraşıyoruz. Kavganın sonu yok, millet de kavgadan bıkmış, Türkiye için ne yapmamız lazım onu konuşalım, hatta iktidar, muhalefet ayrımı yapmadan oturup konuşalım" dedi.