'Dolar' sopasını gösterdi: Fitch'ten 'faiz' dayatması!
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten Türkiye’ye skandal bir dayatma geldi. Fitch’in Türkiye’den sorumlu ülke notları direktörü Douglas Winslow, yaptığı açıklamada Türkiye’nin dolar kurunun aşağı çekilmesi için yaptığı hamlelerin yeterli olmadığının iddia ederek, faiz artışı istedi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’den sorumlu ülke notları direktörü Douglas Winslow, Türkiye’nin faiz artışı yapması gerektiğini iddia etti. Winslow, faizin yükseltilmemesi durumunda doların yükseleceğini öne sürdü.
Reuters’ın sorularını yanıtlayan Winslow, tarihi dip seviyeleri gören TL’de, yüksek enflasyon ve azalan döviz rezervlerinin oluşturduğuğ baskının artması halinde yıl sonuna kadar politika faizinde artırım ihtimalinin “belirgin derecede” yükseleceğini ifade etti.
Fitch Türkiye’nin kredi notu görünümünü Ağustos ayında “negatif”e indirdi. Buna gerekçe olarak azalan döviz rezervlerinden dolayı dış finansman risklerinin artmasını, negatif reel faiz oranlarını, cari açığın artmasına yol açan güçlü kredi büyümesini ve para politikasının bağımsızlığını yitirmesini göstermişti.