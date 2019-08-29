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Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü?

Son dakika dolar neden yükseliyor. Dolar kuru bugüne 5,82 TL seviyesinden başladı. ABD-Çin ticaret savaşı endişeleriyle haftanın ilk işlem günü piyasaların kapalı olduğu saatlerde dolar kuru 6,47 seviyesini görmüştü. Bunun ardından dolar 5,85 TL seviyesini gördü.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:01
Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü?

Merkez Bankası'nın faizleri aşağıya çekmesinden sonra dolar bir hayli düşmüştü. Dolar kuru bugüne 5,82 TL seviyesinden başladı. ABD-Çin ticaret savaşı endişeleriyle haftanın ilk işlem günü piyasaların kapalı olduğu saatlerde dolar kuru 6,47 seviyesini görmüştü. Bunun ardından dolar 5,85 TL seviyesini gördü.

Son günlerde dolar başta olmak üzere piyasalar oldukça hareketli. Hafta boyunca 5,80 TL bandında hareket eden dolar/TL'de dalgalı seyir devam ederken kurun güne nasıl başladığı ekonomi ile ilgilenenler tarafından araştırılıyor. Hafta boyunca 5,80 TL bandında hareket eden dolar/TL'de dalgalı seyir devam ederken kurun güne nasıl başladığı ekonomi ile ilgilenenler tarafından araştırılıyor. 

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:01
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