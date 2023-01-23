Dolar ne kadar oldu? Olan olmayan ne yapmalı, kritik uyarı? 23 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gümüş, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 23 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

2023 yılı Ocak ayının sonlarına yaklaşırken altın fiyatları 1000 TL altına inmedi. Küresel piyasalardaki hareketlilik sürerken doların değer kaybetmesine bağlı olarak altın fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Çin-Tayvan ve Sırbistan-Kosova gerilimleri gibi durumlar altına ilgiyi daha da arttırıyor.

Altın rekor yılına koşuyor, Yatırımcı nasıl bir yol izlemeli?

Birçok yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü ve yatırımlarında tercih ettiği altın için uzmanından kritik bir uyarı geldi.

2023 yılında altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu. Ahaber canlı yayınında konuşan Doç Dr. Cüneyt Dirican altın fiyatlarını değerlendirdi. İşte Dirican'ın altın yorumu....

ALTIN NEDEN KIYMETLİ?

"Altının kıymetli olmasının belli nedenleri var. Altın sanayide kullanılabilen ve işlenebilen bir emtiadır. Uydu yapımından tutun kablo yapımına kadar bir çok yerde kullanılıyor.

Dünya Altın Konseyi diye bir üst çatı var. Oranın datalarına baktığımız zaman bugüne kadar bilinen 205 bin ton civarında altının yeryüzüne çıkarılmış.

Beklentiler dahilinde de burada altın var denilen kabaca 53 bin ton civarında altın var. Altını aslında kıymetli yapan bir diğer kısımda bu. Altının arzının limitli olması..

Stratejik ve makro seviyeden baktığımız zaman altının değer kazanmasının nedenlerinden biri merkez bankaları. Özellikle son üç yıldır baktığımız zaman merkez bankaları altına daha fazla talep gösteriyor..

2019 yılında merkez bankalarının altına olan talebi yaklaşık yüzde 18'di. Şimdi yüzde 23'e çıktı. Uzun zamanda baktığımız zaman 3-4 katına giden bir trenddeyiz..

ALTINDA KRİTİK RİSK DÖNEMİ

Uzun zamandır Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Çin gibi merkez bankaları da alıcı. Bunun arkasındaki temel dinamiklerden bir tanesi de şu an dünyanın içerisinden geçtiği enflasyonist süreç ve bu sene durgunluk da konuşuluyor.

Başta ABD olmak üzere küresel bir resesyon bekleniyor ki bizde de son sanayi üretim endeksi de hafif bir olabilir mi diye düşündürtmedi değil..

Geçmişteki durgunluk zamanlarındaki tarihsel datalara baktığımız zaman hep enflasyonist dönemlerde, savaş dönemlerinde, enerji maliyetlerinin arttığı dönemlerde ons altının fiyatı genelde yükseliyor..

GÜVENİLİR LİMAN ALTINA İLGİ BÜYÜK

Dolayısıyla dünyadaki tüm küresel nedenleri alt alta koyduğumuzda dünyada enflasyonist bir süreç var, durgunluk var, enerji fiyatlarında 120 dolarları gördük. Yanı başımızda savaş var. Pandemiden çıktık.

Bütün bu belirsizlikler dünyadaki en güvenilir yatırım enstrümanını daha cazip hale getiriyor..

ALTINDA GÜN GÜN SERT YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞLER

Gram altın gün gün çok sert yükselişler ve düşüşler görüyor. Fed'in 1 Şubat'ta kritik faiz kararı var. Amerika'da enflasyon geriledi. FED kaç baz puan faiz artırabilir? Bu karar altın fiyatları üzerindeki etkisi ne olur? Buna bakıldığı zaman, küresel bazda altın fiyatı ons bazında değerlendirilir.

Bu noktada ons altın mutlaka takip edilmeli. Gram altın bizde tek ons fiyatından etkilenmiyor. Dolar/TL ilişkisinden de etkileniyor. Kurun artış trendine girdiği dönemlerde bu ister istemez gram altın fiyatlarına da yansıyordu.

Bugünlerde Fed'in sıkı para politikası kapsamında attığı adımlardan dolayı dolar/TL'nin sabit seyrediyor olması nedeniyle bizdeki gram altın fiyatı aslında ons altın fiyatı ile doğrusal gidiyor..

23 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,81 (Alış) - 18,81 (Satış)

EURO: 20,46 (Alış) - 20,47 (Satış)

STERLİN: 23,18 (Alış) - 23,30 (Satış)

1 DOLAR = 18,81 TL

23 Ocak Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.164,38

Gram altın satış: 1.164,53

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.929,00

Çeyrek altın satış: 1.944,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.858,00

Yarım altın satış: 3.888,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.693,00

Tam altın satış: 7.747,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.855,00

Cumhuriyet altını satış: 7.974,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.900,00

Ata altın satış: 7.946,00

1 Gümüş Kaç TL?

1 Gümüş 13,9626 TL

Gümüş fiyatları yatırımcılarına son iki yılda gram bazında 6, ons bazında ise 2 kat fazla kazandırdı. 2023 yılında da yükselişini sürdürdü.