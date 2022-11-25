Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, altının faiz kararına ilk tepkisi: 25 Kasım Cuma 2022 Döviz Kuru güncel - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, ata, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk tepkisi! Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 25 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

SON DAKİKA: DOLAR VE ALTIN FİYATLARININ İLK TEPKİSİ

Faiz kararı ardından dolar/TL kuru şu sıralarda sabit kalmaya devam ediyor.

KUR KORUMALI MEVDUATTA BİR İLK

Kur korumalı mevduat büyüklüğü haftalık bazda ilk kez düşüş kaydetti.

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma hesaplarının toplam büyüklüğü 18 Kasım’da sona eren haftada bugüne kadarki ilk haftalık düşüşünü kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı verilere göre 11 Kasım’da sona eren haftada 1,47 trilyon lira olan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma hesaplarının büyüklüğü, geçen hafta 1,46 trilyon liraya indi.

BORSA İSTANBUL'DA REKOR

Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi Merkez Bankası faiz kararı öncesi 4.892 puanla tüm zamanların zirvesini gördü. Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası, Borsa İstanbul`da alımlar güçlendi. BIST 100 endeksi 4.909 puanı görerek tüm zamanların zirvesini test etti.

MERKEZ BANKASI VE DOLAR İLİŞKİSİ İÇİN EZBER BOZAN YORUM

Merkez Bankası faiz kararı ile piyasaların nasıl etkileneceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “TCMB faiz indirecek, dolar yükselecek klasiğini unutmak gerek. Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesi, bizim gibi dolara ihtiyacı olan ülkeler için iyi bir gelişme. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabında nihai aşamaya gelindiğini doğruladı. Yıl sonuna kadar dolar tarafında dalgalanmalar devam etse de, son çıkışa yakın olduğunun işaretleri geliyor. Dolar için bu iki tehdit agresif yükselişi frenleyebilir. Yükselişi değil, agresif yükselişi frenler” dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,6298 (Alış) - 18,6389 (Satış)

EURO: 19,3482 (Alış) - 19,3543 (Satış)

STERLİN: 22,4787 (Alış) - 22,5915(Satış)

1 DOLAR = 18,63 TL

25 Kasım Cuma 2022 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.049,00

Gram altın satış: 1.049,21

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.695,00

Çeyrek altın satış: 1.729,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.412,00

Yarım altın satış: 3.459,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.823,00

Tam altın satış: 6.895,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.997,00

Cumhuriyet altını satış: 7.103,00