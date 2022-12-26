Dolar ne kadar oldu? Dolar kurunda yeni rekor: 26 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 26 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Piyasalarda başta dolar, euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller 2022 yılına veda edeceğimiz haftaya yine Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürerek başladı.

Yaklaşık üç aydır 18.6 etrafında işlem gören dolar kuru haftaya yeni zirve seviyesinden başladı. Haftanın kalanında ise öne çıkan gelişme TCMB'nin 30 Aralık'ta yayımlayacağı 2023 Para ve Kur Politikası metni olacak.

Analistler, Fed'in beklenenden daha uzun süre faiz artırabileceğine yönelik endişelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu kaydederek, makroekonomik verilerin yakından takip edilmeye devam edileceğini bildirdi. Öte yandan Noel tatili nedeniyle haftanın ilk gününde batı ülkelerinin neredeyse tamamında piyasalar işleme kapalıyken, açık olan Asya piyasalarında ise sakin bir seyir izleniyor.

26 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,6868 (Alış) - 18,7015 (Satış)

EURO: 19,8226 (Alış) - 19,9170 (Satış)

STERLİN: 22,4632 (Alış) - 22,5759 (Satış)

1 DOLAR = 18,70 TL

Dolar, borsa, altın.. 2023’te hangi yatırım aracı öne çıkacak?

‘2022 GİBİ PERFORMANS BORSADA ZOR’

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, yaptığı değerlendirmede 2022’de borsanın beklentilerin üzerinde bir performans gösterdiğini belirterek, “Kur korumalı mevduat sistemi kuru baskılarken, ons altında yaşanan yatay fiyatlamanın etkisi gram altın tarafında hissedildi” dedi.

2023 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Erbaş şu ifadeleri kullandı;

“2023 yılında Borsa İstanbul'un yıllık getirilerine baktığımızda 2022 gibi iyi performans gösterdiği yıllar sonrası getirilerin düştüğünü görüyoruz. Bu nedenle yeni yılda 2022 gibi bir performansın Borsa İstanbul'da gerçekleşmesinin zor olduğunu, Merkez Bankası'nın yeni yılda faiz indirimlerine ara vereceğini, büyüme ivmesinin yurt içinde ve yurt dışında azalacağını, enflasyonun şirket bilançolarına etkisinin sınırlı kalacağını ve küresel piyasalarda yüksek faiz oranları ve yüksek enflasyonun kısmen kalıcılık sağlayacağını düşündüğümüzden borsada geri çekilmelerin kalıcı olabileceğini düşünüyoruz.

Altın özellikle kurda yatay yukarı hareket devamı ve ons altında risk algısında yaşanabilecek bozulma ile gelebilecek talebin etkisi ile yükseliş beklentimize paralel ön plana çıkabilir. Kurda ise 2023 için enflasyona paralel yükselişlerin devam edebileceğini düşünüyoruz”

Piyasalarda aşağı yönlü riskler azalsa da, yatay fiyatlamanın devam edeceğini düşünüyorum. Küresel borsalar eğer resesyon beklenenden daha şiddetli gerçekleşirse aşağı yönlü yeni bir dip yapabilir. Ama 2023’ün özellikle ikinci yarısı çok pozitif geçecek. Yeni yıla negatif başlayıp yıl sonuna doğru pozitif tarafta kapatabiliriz”

26 Aralık Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.079,91

Gram altın satış: 1.081,05

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.776,00

Çeyrek altın satış: 1.803,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.542,00

Yarım altın satış: 3.606,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.111,00

Tam altın satış: 7.179,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.276,00

Cumhuriyet altını satış: 7.386,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.314,00

Ata altın satış: 7.371,00

Gümüş de altınla benzer şekilde kazançlı bir haftayı geride bırakırken, kazançları kıyasla bir adım öne çıkmış oldu. 23,23 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, 23,74 dolar/onstan haftayı tamamlayarak yüzde 2,2 kazancı hanesine yazdı.

Platin 1000 dolar/ons üzerinde kalma çabası devam ederken, geçtiğimiz hafta bir kez daha 1000 dolar/onsun üzerine döndü. 980 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1025 dolar/ons seviyesinden haftalık kapanış yaparak yüzde 4,6 kazancı hanesine yazdı.

Paladyum geçtiğimiz hafta 1650 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek, son bir yılın en düşük seviyesini kaydetmesine rağmen, haftayı artıda kapatmayı başardı. ABD ekonomisindeki büyüme verisindeki yükselişten destek bulan paladyum, 1754 dolar/onsla yüzde 2,2 kazancı hanesine yazmış oldu. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda geçtiğimiz hafta işlemler dünya fiyatlarının üzerinde 8 dolar/onsla gerçekleşerek primli işlemler devam etti. Hacim açısından ortalamanın üzeri bir hafta geride kalırken 21.500 kg altın, 14.552 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı.

1 ons kaç gram?

Ons ne demek, 1 ons altın kaç gram eder?

Troya Ons, en çok bilinen ons çeşitleri arasında yer alır. 1 Troya onsu; tam olarak 31,1034768 gram'a eşittir, ancak bu saf altında olup normal olarak 1 ons = 28,3495231 grama eşittir.

Altın ons yorum: Ons altında zaman zaman ABD tahvil faizlerinde veya Dolar endeksinde yaşanan yükselişler görülse de geri çekilmeler sınırlı kalıyor