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Ekonomi Dolar ne kadar? Dolar kuru ne kadar?
Ekonomi

Dolar ne kadar? Dolar kuru ne kadar?

Dolar yükselir mi? 8 Ekim 2020 bugün dolar kaç TL, 1 dolar kaç TL oldu, dolar fiyatları ne olacak, dolar kuru canlı, dolar ne kadar yükseldi? Gibi sorular vatandaşlar tarafından merak edilmekte. İşte dolar fiyatı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 09:15:00 -
Dolar ne kadar? Dolar kuru ne kadar?

Son haftalarda piyasalar bir hayli hareketli. Merkez Bankası’nın likidite çalışması, koronavirüs salgınının önüne geçilmemesi bunun sonucunda da ABD’de yükselen işsizlik rakamlarının yanında Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilim başta dolar olmak üzere piyasaları bir hayli etkilemekte. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar - euro kaç TL? İşte dolar, Euro piyasalarda son durum.

Dün 7,87’yı aşan dolar bugün kaç para olduğu araştırılıyor. Dolarda bugün yüzde 0.12 yükseliş olduğu görülmekte. Dolar bugün güne alış 7,8810 TL’den başlarken, doları satışı ise 7,8852 TL olduğu görülmekte.

Euro bugün ne kadar? Euro alış 9,2866 liradan işlem görürken, Euro satış 9,2957 TL seviyesinde. İngiliz Sterlini alış 10,1962 TL iken İngiliz Sterlini satış 10,2135 TL seviyesinde.

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