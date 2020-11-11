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Ekonomi Dolar ne kadar? Dolar fiyatları dolar kaç para?
Ekonomi

Dolar ne kadar? Dolar fiyatları dolar kaç para?

1 dolar kaç lira | Milyonlarca kişi dövizdeki değişimleri, güncel dolar ve Euro rakamlarını merak ediyor. Yeni haftada düşüş eğilimine giren doların kaç liraya denk geldiği araştırılıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? | 1 dolar kaç TL? | Canlı döviz | Güncel dolar | Dolar düşer mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:43:00 - 2020-11-11 09:59:53
Dolar ne kadar? Dolar fiyatları dolar kaç para?

Hafta başında dolar sert bir düşüşle işlem görmeye başladı. Milyonlarca kişi doların daha da düşüp düşmeyeceğini, doların ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar? | Dolar güncel 

Dolar ne kadar? Dolar fiyatları dolar kaç para?

Milyonlarca kişi döviz kurundaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Vatandaşlar güncel Dolar ve Euro kurunu merak ediyor. Güncel rakamlara yeniakit.com.tr web sitesinin anasayfasından ulaşmanız mümkün.

11 Kasım 2020 güncel verilerine göre dolar 8,13 TL'den işlem görüyor. 100 dolar 813,06 TL'ye, 1000 dolar ise 8130,60TL'ye denk geliyor.

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