Dolar ne kadar? Dolar düşüşte mı çıkışta mı? Dolar kuru:1 dolar kaç TL, kaç para? 2 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro kaç TL, dolar, sterlin kaç TL?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından;

ABD Doları: 18,71 (Alış) - 18,72 (Satış)

EURO: 20,00 (Alış) - 20,03 (Satış)

STERLİN: 22,50 (Alış) - 22,62 (Satış)

1 DOLAR = 18,73 TL

100 Dolar kaç TL?

1.871,62 Türk Lirası

Dolar düşer mi çıkar mı?

Ons altının bir yıllık getirisinin yüzde 1,2, gram altının ise yüzde 37 olduğunun altını çizen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Altın, dolar ve TL bazında ne yazık ki enflasyona karşı yatırımcısını koruyamadı” dedi. Gram altın fiyatlarındaki yükselişin ise yüzde 36’sının Dolar/TL’deki yükselişten kaynaklandığının altını çizdi.

“ALTIN TERCİHİ ÖNE ÇIKACAK”

“Ons bazında bakacak olursak; Fed başta olmak üzere faiz artırımlarının sınırlı olacağı beklentisi var. Öte yandan dünyadaki resesyon ve stagflasyon endişesi altın tercihini öne çıkaracak gibi duruyor” ifadelerini kullanan uzman isim ons altın için yaptığı tahminde, “2022’de gündemde olup işlemeyen jeopolitik gerginliklerin 2023’te daha etkin olması altını destekleyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (2 OCAK 2022 PAZARTESİ)

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