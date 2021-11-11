11 Kasım 2021 dolar fiyatı: ABD TÜFE aylık artışının yüzde 0,5 olması beklenirken ekimde yüzde 0,9'luk artış kaydedildi. Bir önceki ay TÜFE aylık yüzde 0,4 artmıştı. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda yüzde 0,3 artması öngörülürken eylüldeki yüzde 0,2 oranından yüzde 0,6'ya yükseldi. ABD'de beklenti üstü gelen tüfe verisi sonrası 2-10 yıl getiri eğrisi 98,36 baz puana kadar geriledi. ABD’den gelen enflasyon verileri sonrası altında olduğu gibi dolar ve euro da bir hayli fırladı. Dolar geçtiğimiz gün en yüksek 9,74 TL'yi görürken 9,73 TL'den günü kapattı. Euro ise geçtiğimiz gün en yüksek 11,30 TL'yi gördü ve günü 11,29 TL'den kapattı. Ancak 11 Kasım Çarşamba gününde dolar ve euro fiyatlarını bambaşka bir seviyede görmek mümkün. Peki Dolar ne kadar? Dolar bugün ne kadar? 11 Kasım dolar euro kuru son durum

Dolar ne kadar 11 Kasım 2021?

11 Kasım'da yüzde 0,29 değer kazanan dolar 9,86 TL'ye ulaştı.

Euro ne kadar 11 Kasım 2021?

11 Kasım gününün sabah saatlerinde yüzde 0,40 değer kazanan euro ise 11,34 TL oldu.

Sterlin ne kadar?

Yüzde 0,40 değer kazanan sterlin 13,24 TL.