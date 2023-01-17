Dolar ne kadar? Altında rekor rakam var mı? 17 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, gümüş, sterlin, gram altın, çeyrek altını, yarım altın kaç TL? 1 dolar kaç TL?
Altın ve dolar hakkındaki analizler ile gündemden düşmüyor. Uzmanlar Dolar döndü, altında ralli durdu diyor. Altını olan olmayan vatandaşlar ve yatırımcılar dolar ne kadar oldu, altın fiyatları yükselir mi merak ediyor. Altının kilogram fiyatı düştü: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 168 bin 550 liraya geriledi. Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 18,79 seviyelerinden işlem görüyor. Peki dolar son durum ne? 17 Ocak Salı 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...
Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, Dolar yükselmeye devam edecek mi? 'Dolar ne kadar oldu? 17 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, gümüş, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Altın fiyatlarındaki son gelişmeler tüm yatırımcılar tarafından güncel olarak takip ediliyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
Altın ve dolar hakkındaki analizleri ile gündemden düşmeyen altın ve para piyasaları uzmanları altını ve doları masaya yatırdılar ve Dolar döndü, altında ralli durdu yorumları yaptılar. Salı günü ABD doları, son yedi ayın en düşük seviyesine gerilerken Japon yeni, merakla beklenen Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısı öncesinde düşüşe geçti. Avro/dolar paritesi de alıcı buluyor. Analistler, dünya genelinde enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın ekonomik büyümeye var yorumları geliyor. Kısa vadeli dış borç stoku 145 milyar dolara yükseldi · Rusya'nın en büyük bankasının net karı yüzde 75 düştü
17 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER
Dolar güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,7930 seviyelerinde işlem görüyor.
ABD Doları: 18,79 (Alış) - 18,79 (Satış)
Aynı dakikalarda EURO: 20,33 (Alış) - 20,33 (Satış)
STERLİN: 22, 88 (Alış) - 23,03 (Satış)
1 DOLAR = 18,79 TL
Altını olanlar dikkat!
Uzman isim tarih verdi ve uyardı: Altın alıp satmayı düşünenler dikkat! 'Düşüş devam edecek'
Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Peki 17 Ocak Salı 2023 canlı altın güncel fiyatları ne kadar oldu?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.151,96
Gram altın satış: 1.152,12
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.913,00
Çeyrek altın satış: 1.928,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.814,00
Yarım altın satış: 3.856,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.627,00
Tam altın satış: 7.683,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.790,00
Cumhuriyet altını satış: 7.907,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.827,00
Ata altın satış: 7.880,00
Gümüş gram fiyatı: 11,67 TL. 1 Gram Gümüş Bugün En Yüksek.
Ekonomi
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