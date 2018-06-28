Dolar ne kadar?

28 Haziran'da dolar/TL güne hafif yükselişle başladı. Piyasada dün nispeten sakinleşme gözlenirken, ana odak konusu yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak ekonomik politikalar ile OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağı.

Diğer taraftan yurtdışı gelişmeler de yakından izleniyor. Küresel ticaret savaşları risk iştahı ve gelişmekte olan ülke piyasalarında da dalgalanmalara neden oluyor.

Yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çeken analistler, söz konusu alanlar açıklığa kavuşmadıkça piyasada temkinli volatil seyrin sürmesini bekliyor.

Dolar/TL şu dakikalarda 4.62 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL ise 5.36 seviyesinde.