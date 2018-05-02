Dolar ne kadar?
Dolar/TL yönünü yeniden yukarı çevirdi. Kur 4.10 seviyesinden işlem görüyor.02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:22
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın sadeleşme konusunda yakın zamanda adım atılacağını açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününde 4.03 seviyesine kadar gevşeyen dolarkuru, dün yeniden yönünü yukarı çevirdi.
S&P'nin ise dün Türkiye'nin kredi notu kararını açıklamasının ardından ilk etapta piyasada önemli bir etki yaratmadığı görüldü.
Dolar/TL şu dakikalarda 4.10 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise 4.93'ten işlemde.
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