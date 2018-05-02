Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dolar ne kadar?

Dolar/TL yönünü yeniden yukarı çevirdi. Kur 4.10 seviyesinden işlem görüyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:22
Dolar ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın sadeleşme konusunda yakın zamanda adım atılacağını açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününde 4.03 seviyesine kadar gevşeyen dolarkuru, dün yeniden yönünü yukarı çevirdi.

S&P'nin ise dün Türkiye'nin kredi notu kararını açıklamasının ardından ilk etapta piyasada önemli bir etki yaratmadığı görüldü.

Dolar/TL şu dakikalarda 4.10 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 4.93'ten işlemde.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:22
  1. Dolar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İttifak haberleri sonrası Saadet Partisi'nden ilginç tavır
    1. İttifak haberleri sonrası Saadet..
    2. Filistin'den İsrail'i Yahudi devleti..
    3. 'Anlaşılan CHP'nin adayı o olacak!'
    4. "Almanya 2018 doğal kaynaklarını..
    5. Miroslav Stoch yine tutunamadı!..
    6. Muhalefetin ittifakına hükümetten ilk..
    7. İnstagram o güncellemeyi test ediyor
    8. Emekliye verilecek ikramiyenin kaynağı
    9. Belli oldu! Galatasaray Devler Ligi'ne..
    10. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan..
    11. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nden emsal..
    12. Bakan Soylu: 17 bin bekçi alınacak!
    13. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında..
    14. Facebook'dan bir skandal daha!..
    15. Tarçın ve balın muhteşem karışımı
    16. Yazışmalar deşifre oldu! Bakan'ı ele..
    17. Türkiye Nijerya'daki cami saldırısını..
    18. Donald Trump'a 1 Mayıs şoku!
    19. Kaldırıma çarpan lüks otomobil takla..
    20. O ülke elçiliğini Kudüs'e taşıdı!..
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!