Dolar kuru, fiyatları ne kadar? Sessizliğini bozdu: Yeni günde dolarda, fiyatlarına yeni rekor 23 TL! Bu habere aman dikkat

Son dakika Dolar fiyatları ne kadar, bugün dolar kaç TL? Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmayla beraber anlık ve güncel dolar alış ve satış fiyatı binlerce kişinin gündemine geldi. Gerek büyük ölçekli gerekse küçük ölçekli yatırımcılar canlı ve anlık dolar kuru alış ve satış fiyatlarındaki son dakika gelişmelerine kilitlenmiş durumda. Döviz kurundaki hareketlilik son günlerde oldukça dikkat çekiyor. İşte "Dolar ne kadar, kaç TL? sorunun cevabı ve canlı dolar fiyatları, anlık grafiği - 2023 dolar/TL hesaplama

Dolar kuru, hafta başında hızlanan yükselişin devam etmesiyle yeni tarihi zirvesini gördü. Ekonomi dünyası ve yatırımcılar dolar kurundaki artışı yakından takip ederken gözler piyasada..

Dolar kurunun sürekli olarak düşeceğini tahmin eden ekonomist ler dolar-enflasyon ilişkisine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Hafta sonu Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. Söz konusu atama ve Bakan Şimşek'in ilk açıklamaları piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Bakan Şimşek hafta sonu devir teslim törenindeki ilk açıklamasında "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullandı. Şimşek şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluğun temel ilkeleri olduğunu vurguladı.

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Şimşek'in göreve gelmesinin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi pazartesi ve salı günleri toplamda yüzde 5.3 yükseldi.

habertürkte analistler özellikle seçim döneminde serbest piyasa ve bankalararası piyasa arasında kurlarda farklılık yaşandığını ve şu anda dolar/TL'de yaşanan yükselişin bu makasın kapanmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

DÜNYADA GÖZLER FAİZ KARARLARINDA

Küresel piyasalarda ise gelecek hafta Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararları bekleniyor. Bugün itibarıyla Fed'in yüzde 81.7 ihtimalle 14 Haziran'da faizi sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Bankanın nihai faiz oranını şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde belirlemesi bekleniyor.

ECB'nin ise yüzde 90 ihtimalle gelecek hafta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yılın geri kalanında toplamda 50 baz puan faiz artıracağı ve bu yıl faiz indirimi yapmayacağı tahmin ediliyor. Seçimler döneminde 700 baz puana yaklaşan Türkiye'nin kredi iflas takası primi (CDS) önceki gün 500 baz puanın altına geriledi.

Beklentilerin netleşmeye başlamasıyla doların ana para birimleri karşısındaki dolar endeksinde bu hafta şu ana kadar yatay bir seyir izlendi. Geçen cuma 104 seviyesinin üzerine çıkan endeksi bu sabah itibarıyla 104.1 oldu.

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 7 Haziran Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Dolar alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

ALIŞ: 22,73

SATIŞ: 22,84

7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

EURO NE KADAR?

Euro alış: 24,37,78 TL

Euro Satış: 24,4571 TL

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DOLAR NE KADAR?

Dolar alış: 22,61,40 TL

Dolar satış: 22,6225 TL

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