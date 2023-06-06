Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıtta indirim yerine akaryakıta zam haberi geldi! Duyan depoları dolduracak

Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıta zam haberi geldi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki yükselişler sonrasında akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim haberleri peş peşe geliyor. Benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında indirim ya da zam haberi var mı? Ayrıntılar haberimizde..

Motorin fiyatlarında bu gece yarısı 1 lira 44 kuruşluk bir zam bekleniyor.

Benzin ve otogaz fiyatlarında ise henüz sektör kaynaklarından bir zam ya da indirim haberi gelmedi.

6 Haziran 2023 Güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin 21.19

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Motorin 19.30

Otogaz 10.00

ANKARA

Benzin 21.60

Motorin 19.74

Otogaz 10.24

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor