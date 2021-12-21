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Gündem Dolar kuru düşünce bu görüntüleri paylaştılar
Gündem

Dolar kuru düşünce bu görüntüleri paylaştılar

Döviz kurlarındaki düşüşün ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Bayburt'ta halay çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 02:44:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yapğtığı açıklamalar, piyasalarda döviz baskısını biraz olsun hafifletti.

Erdoğan'ın açıklamalarının yansımalarına vatandaşlar da ilginç tepkiler vererek sosyal medyada paylaştı. Bunlardan biri de Bayburt'tan.

Kavcıoğlu'nun halay videosunu paylaştılar

Türk Lirası'nın dolar karşısında kısa sürede %23 değer kazanması üzerine Bayburtlular, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun halay çektiği eski videoyu yayınlayarak kendisini kutladılar.

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