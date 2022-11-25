Dolar kuru bugün ne kadar? 25 Kasım cuma 2022 1 DOLAR kaç TL, 1 EURO kaç TL? Son durum: Altın doları etkileyecek mi?

Haftanın son işlem gününde dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı ile piyasaların nasıl etkileneceğine ilişkin değerlendirme yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ''TCMB faiz indirecek, dolar yükselecek klasiğini unutmak gerek'' dedi. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte tüm son dakika gelişmeleri...

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yayınlanan tutanaklarındaydı. Toplantı tutanaklarında üyelerin çoğu faiz artırımlarının yakın zamanda yavaşlatılması gerektiğini söyledi.

"1-2 Kasım toplantısında katılımcıların önemli çoğunluğu faiz artırım hızında bir yavaşlatmanın yakında uygun olmasının muhtemel olduğunu değerlendirdi" ifadelerinin yer aldığı tutanaklarda "Katılımcılar daha yavaş bir hızla faiz artırımının FOMC'ye hedeflerine doğru ilerlemeleri değerlendirmek için daha iyi imkan vereceğini öngördü" denildi.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.60’ın üzerinde başladı.

Bugün 25 Kasım 2022 DOLAR ne kadar? 25 Kasım cuma 1 DOLAR kaç TL, 1 EURO kaç TL?

25 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.6052 TL'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18,6029 TL, satış fiyatı ise 18,6393 TL'den işlem görüyor.

EURO BUGÜN NE ?

Euro ise bugün aşağı yönlü bir seyir izliyor. 25 Kasım 2022 itibari ile Euro 19,3657 TL alış fiyatı ile, 19,4115 TL satış fiyatı ile işlem görüyor...

DOLARIN DEĞERİ ALTINI ETKİLER Mİ? Dolar kuru altını etkiler mi?

Bilindiği üzere altın dolar ile ters korelasyondadır. Yani normal piyasa şartlarında dolar düştüğünde altın yükselir, dolar yükseldiğinde ise altın fiyatı düşer.

Uluslararası piyasalarda altının değeri dolar ile ifade edilir. Buna bağlı olarak doların değeri ve altının değeri önemlidir. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta rekor bir yükseliş yaşadı. Gram altın fiyatı hafta başından itibaren düşüşteydi. Bu durum alımlarda yatırım araçlarını değiştirebiliyor. Dolar yerine altın kullanılıyor: Döviz artışının yol açtığı enflasyonun önüne geçmek için petrol ürünlerini altınla satın alınmaya başlandı.

Dolar altın İlişkisi nasıldır?

ü çoğunlukla altın ve dolar fiyatları ters orantı ile seyrediyor. Örneğin, altının ons başına birim değeri dolar üzerinden fiyatlandığından dolayı, dolar düştüğünde, yatırımcılar ellerindeki korumak için daha çok altın alıyor. Bu da altına talebi artırıyor.

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