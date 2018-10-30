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Dolar, kritik seviyenin altını gördü!

Yeni güne 5,52 seviyesinden başlayan dolar 5,4979 ile son iki buçuk ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,51 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

30 Ekim 2018 Salı 12:03
Dolar, kritik seviyenin altını gördü!

Bugün yüzde 1 civarında bir düşüş kaydeden dolar, Türk lirası karşısında 5,50'nin altına inerek son iki buçuk ayın en düşük seviyesi 5,4979 seviyesini gördü.

Dolar, piyasaların kapalı olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 5,5050'ye kadar geriledikten sonra bu sabah 5,52 seviyesinden açılış yaptı.Euro ise güne 6,28 TL'den başladı. Dolar şu sıralar 5,51 TL'den işlem görürken, euro ise 6,27 TL'den alıcı buluyor.

Enflasyon raporu takip edilecek 

Bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın İstanbul'da açıklayacağı yılın 4'üncü Enflasyon Raporu takip edilecek.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 12:03
  1. İstanbul
  2. Dolar
  3. TL

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