Dolar kaç para? Dolar son durum 7 Ocak 2021 güncel dolar kuru Dolar/TL

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını basması ve şiddet olaylarının ardından, Beyaz Saray'da istifa dalgası geldi. Trump'ın eşi Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Grisham, olaylar nedeniyle görevinden ayrıldığını açıklayarak ilk istifa eden isim oldu. Bir dönem Beyaz Saray Sözcülüğü görevini de yürüten Grisham yaptığı açıklamada, görevini memnuniyetle yaptığını ancak bugünkü olayların ardından istifa kararını aldığını kaydetti. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews ve Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta da ilerleyen saatlerde olaylar nedeniyle istifa ettiklerini duyurdu. ABD’deki bu kaotik ortamda doların ne kadar olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki dolar düştü mü?

Dolar ne kadar?

ABD'de sertleşen protesto eylemleri sonrası son dakika itibarı ile dolar 7,30 bandının altına düştü. Dolar alış 7,29 TL dolar satış 7,30 TL seviyelerinde işlem görüyor. Euro ise 9 liranın altına düşerken gram altın ise 450 lira seviyelerinden işlem görüyor. Gram altındaki düşüş sabah saatlerinde de devam etti. Dövizdeki düşüşe paralel olarak 7 Ocak Perşembe gram altın fiyatı güne 450 lira olarak başladı.

Spot piyasada 7,30'un altını test eden dolar/TL 7,3034 lira alış fiyatı, 7,3134 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. 9 liranın altını gören Euro/TL ise 9,003 lira alış fiyatı, 9,0235 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. Euro ise 9.10 liradan 8.99 liraya kadar düştü.