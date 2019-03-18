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Dolar kaç para, dolar fiyatı, dolar kuru canlı 18 Mart 2019 dolar - euro fiyatları

En güncel ve anlık döviz kurları, anlık dolar kuru, anlık euro kuru son dakika merak konu oldu. 18 Mart Pazartesi dolar kuru en son ne kadar oldu? Bu sayfamızdan canlı dolar fiyatlarını güncel olarak grafik üzerinden saat saat takip edebilirsiniz. Dolar ne kadar bugün 2019, dolar ne kadar canlı, dolar ne kadar alış, dolar ne kadar yapıyor, dolar ne kadar euro ne kadar? sorularının cevabı araştırılmakta. İşte dolar kuru bugün ne kadar? 18 Mart 2019 dolar - euro fiyatları son dakika...

18 Mart 2019 Pazartesi 08:16
Dolar kaç para, dolar fiyatı, dolar kuru canlı 18 Mart 2019 dolar - euro fiyatları

En güncel ve anlık döviz kurları, anlık dolar kuru, anlık euro kuru son dakika merak konu oldu. 18 Mart Pazartesi dolar kuru en son ne kadar oldu? Bu sayfamızdan canlı dolar fiyatlarını güncel olarak grafik üzerinden saat saat takip edebilirsiniz. Dolar ne kadar bugün 2019, dolar ne kadar canlı, dolar ne kadar alış, dolar ne kadar yapıyor, dolar ne kadar euro ne kadar? sorularının cevabı araştırılmakta. İşte dolar kuru bugün ne kadar? 18 Mart 2019 dolar - euro fiyatları son dakika...

Dolar/TL geçen hafta yaşanan sert satış baskısı ardından yatay seyrediyor. Büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından dolar dün yükselişe geçmişti. 18 Mart Pazartesi dolar kurunda son durum ise dolar alış 5,4472 TL dolar satış 5.4526 civarında seyrediyor. Euro/TL ise alış 6,171, satış ise 6,1832 TL seviyesinde hareket ediyor.

 

 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 08:16
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