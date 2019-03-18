Dolar kaç para, dolar fiyatı, dolar kuru canlı 18 Mart 2019 dolar - euro fiyatları

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Dolar/TL geçen hafta yaşanan sert satış baskısı ardından yatay seyrediyor. Büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından dolar dün yükselişe geçmişti. 18 Mart Pazartesi dolar kurunda son durum ise dolar alış 5,4472 TL dolar satış 5.4526 civarında seyrediyor. Euro/TL ise alış 6,171, satış ise 6,1832 TL seviyesinde hareket ediyor.