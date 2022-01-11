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Ekonomi Dolar ile ilgili Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay açıklama: O tarihten sonra artık dolar kullanılmayacak
Ekonomi

Dolar ile ilgili Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay açıklama: O tarihten sonra artık dolar kullanılmayacak

Stratejist Abdullah Çiftçi, CNN Türk canlı yayınında doların dünya sahnesinden silineceği tarihi resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 08:53:00 - 2022-01-11 08:55:48
Dolar ile ilgili Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay açıklama: O tarihten sonra artık dolar kullanılmayacak

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyanın yeni para birimi üzerinde çalıştığını ve doların tarih sahnesinden silineceğini söyledi.

CNN Türk'te Ne Oluyor programında konuşan Abdullah Çiftçi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Abdullah Çiftçi yaptığı açıklamada, "Yeni düzende dolara yer yok. Planlarda ideolojik bir plan var. ABD’de son dönemde iç savaş ve darbe konuşulmaya başlandı. Doları bir araç kullanıyorlar. ABD’nin içinde o beklenen olaylar çıkmazsa doların hemen bitmesi mümkün değil. ABD kendi içinde savaşırsa, kaos çıkarsa doların 3 yılı kaldı. Böyle bir ihtimal potansiyel olarak var. Böyle olur demiyorum. Ama bu konuşuluyor. Ama şunu garanti ediyorum. 2045 tarihinde doları artık görmeyeceğiz. Dünya yeni bir para birimi üzerinde anlaşacak" ifadelerini kullandı.

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