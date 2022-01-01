Dolar için son çağrı bomba! İslam Memiş, 18 liradan dolar alıp zarar edenleri uyardı: Zararınızı karşılamak için bunu yapın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nin ardından, dolar ve euroda düşüş yaşanmıştı. Son günlerde tekrar yükselişe geçen dolar, hafta sonunun ilk gününe yüzde 0,56 oranında değer kazancıyla giriş yaptı. Dolar alış fiyatı 13,25 TL, satış fiyatı 13,25 TL oldu.

Doların 10 liraya düşeceğini öngören İslam Memiş, 13 liranın satış fırsatı vereceğini söyledi.

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları:

-Dolar TL kurunda düşüş öngörüyorum. Tuzaklara kanmayın. Panik alımı yapmayın uyarılarım vardı.

-Dolar tarafında yüksekten maliyet yapmış olan yatırımcısı 13 seviyesi üzerindeki rakamları veya önümüzdeki hafta 13.80 denemesi olursa bunu kısa vadede fırsata çevirebilir. Bana göre 10 lira seviyesi olma ihtimali çok kuvvetli.

-Benim kişisel olarak tercihim ne olabilirdi 13 seviyesinin üzerindeki rakamlardan çıkış yapıp alttan alım bana isabetli geliyor. Bunu maliyet düşürmek için söylüyorum. Yoksa düz taban bakarak satarım yatarım mantığı ile hareket eden zarar edecek.

-Önümüzdeki haftadan itibaren neler olacak? 3 Ocak'la ilgili algıya başladılar. Yüzde 50 yüzde 50 ihtimali tavsiye ediyorum risk yok. Parada sadece mantık vardır. Enflasyon rakamı yüksek geldi dolar şişebilir müdahale gelebilir o gazını alırlar çakılır.

-İkinci senaryo beklenenden daha düşük enflasyon rakamı görürüz dolar daha hızlı çakılır. Merkez Bankası mermi ağızda bekliyor en ufak harekette alnının ortasına çakacak.