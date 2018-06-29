Dolar haftanın son işlem gününe 4.57 seviyelerinde başladı

Global risk iştahının zayıf seyrettiği son birkaç gündür TL varlıklar genel anlamda pozitif ayrışıyor. Bu ayrışma sonucu gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında negatif bir seyir izlerken TL dün yüzde 1’e yakın değerlenerek 4.57’nin altını test etti.

Bugüne bakıldığında da dolar/TL haftanın son işlem gününde 4.57 seviyelerinde yer aldı. Saat 08.45 itibarıyla euro da 5.33 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar kurunda yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirildiğini belirten analistler, kurda teknik olarak 4.65 altında kalınması halinde ilk etapta 4.55 seviyesine kadar düşüşün sürmesini bekliyor.