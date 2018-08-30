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Dolar güne nasıl başladı?

Hafta başından bu yana 6.15 - 6.27 seviyeleri arasında hareket eden dolar/TL, bu sabah 6.57 seviyesinden işlem görmeye başladı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:08
Dolar güne nasıl başladı?

Türkiye'de piyasaların tatil olduğu günde dolarda yükseliş hız kazandı. Geçtiğimiz günü 6.48 lira seviyelerinden tamamlayan dolar güne 6.45 liradan başlangıç yaptı. Sabah saatlerinde ise hareketlilik hız kazandı.

Saat 09:14 itibariyle dolar 6.5118 lira seviyesinde işlem görüyor. Açılışın ardından en düşük 6.4086 lira, en yüksek 6.5904 lira seviyesi görüldü. Euro ise 7.6509 liradan işlem görüyor. Euro/dolar paritesi 1.1693 seviyesinde. Gram altın 253 liradan alıcı buluyor.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 09:08
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