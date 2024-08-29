Dolar gece yarısı fırladı! Uzmanlar nedenini açıkladı

Dolar fiyatı, gece saatlerinde TL karşısında değer kazanmaya devam etti. Bankalar arası piyasada dolar kuru 34,50 TL'yi görerek tarihi bir rekora imza attı. Peki dolar kuru güne nasıl başladı? İşte 29 Ağustos döviz kurları ve dolar fiyatı...

Para piyasaları oldukça hareketli bir gece geçirdi. Gece saatlerinde dolar fiyatı tarihi bir yükseliş ile rekora imza attı.

34,50 TL seviyelerini gören dolar, tarihi yükselişinin ardından piyasa dalgalanmasının etkisi altına girdi.

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Bloomberg'te yer alan habere göre, Asya piyasasının açık olduğu saatlerde, dolar kuru, TL karşısında 1,4 puan kadar yükselerek 34,4898 ile rekor kırdı. Yatırımcılar ani hareketin ardından zararlarını minimize etmek için hızlıca işlemlere girişince kur normal seyrine geri döndü.

DOLAR BUGÜN (29 AĞUSTOS) NE KADAR?

29 Ağustos dolar fiyatı sabah saat 08.00 itibarıyla alış 34.13, satış ise 34.14 TL'den işlem görüyor.