Dolar euro çeyrek altın gram altın kaç TL? 11 Eylül Salı piyasalarda son durum

ABD’nin Papaz Brunson nedeniyle Türkiye’ye açtığı ekonomik savaşın etkileri halen devam ediyor. Küresel güçlerin Türkiye’yi hedef alması sonrası dolar-euronun seyri hep yukarı yöne çevrildi. Peki bugün dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? Dolar kuru şuan ne kadar? Euro kaç TL’den seyrediyor? Kapalçarşı’da altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın fiyatında son durum ne? İşte 11 Eylül Salı piyasaların nabzı

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın son iki gününde düşüşe geçen dolar/TL dar bantta yatay seyrediyor. Bankalararası piyasada dolar 6,47 civarında işlem görüyor. Dolar geçtiğimiz hafta cuma günü yüzde 2'yi aşan değer kazancı ile 6,60'dan yönünü aşağı çevirmişti. Euro/TL de 7,50 seviyelerine yakın hareket ediyor.

11 EYLÜL GRAM ALTIN AÇ TL?

Gram altın alış fiyatı 247 lira, satış fiyatı 248,01 lira oldu.

11 EYLÜL ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın alış fiyatı 399 lira, satış fiyatı 407 lira oldu.

11 EYLÜL YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 795 lira, satış fiyatı 815 lira oldu.

11 EYLÜL CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 1638 lira, satış fiyatı 1663 lira oldu.