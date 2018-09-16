Dolar düşüyor, stokçular görmezlikten geliyor! Rakam oyunu ile tatlı kâr

Fırsatçı stokçular, son bir haftada TL’nin dolar karşısında 50 kuruş değerlenip 6 lira seviyesine gerilemesine rağmen hâlâ kurun değerini 7 liradan hesaplayarak ticaret yapıyor. Vatandaşın cebinden çıkan para tatlı kâr olarak stokçunun cebine giriyor.

Hemen hemen her sektöre yansıyan ‘dolar arttı’ bahanesiyle zam yapma alışkanlığı en çok tüketicileri etkiliyor. Hammaddesini döviz üzerinden temin edenler ödemelerini peşin yaptığı halde malını vermeyen tedarikçilerin ‘kur farkı’ talebi karşısında şaşkınlık yaşarken, sürekli zam ile etiket değişikliğine giden bazı müesseseler döviz kurundaki aşağı yönlü değişimi dikkate almıyor. Piyasadaki dengesizliğin giderilmesi için tüketicinin önce kendi denetimini yapması tavsiyesinde bulunan uzmanlar ise fahiş fiyat artışlarının gerekirse BİMER’e bildirilmesi gerektiğini söylüyor.

TEDARİKÇİLER BANKALARDAN İNSAFSIZ

Zammın en insafsız yansıdığı sektörlerden birisi de inşaat malzemeleri oldu. Müteahhitlerin işlerinin iyi olduğu dönemde peşin para ile çalıştığı fırsatçı tedarikçiler, son iki aydır döviz kurundaki dalgalanmayı bahane ederek, “Fark vermezseniz mal vermeyiz” diyor. Sektör temsilcilerinin tepkisine neden olan bu gelişme maliyetleri artırıp gayrimenkullere zam olarak yansıyor.

TİCARET AHLAKI ZAYIFLIYOR

İnşaat Müteahhitler Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Üyelerimiz arasında bu sorun son dönemde yaşanmaya başladı. Çok fazla bu konuda duyum alıyoruz. Devletin buna bir dur demesi lazım. Bu ticaret kurallarına da sığmaz” dedi.

METAL SEKTÖRÜ DE ŞİKÂYETÇİ

Otomotivden kalıpçılığa, beyaz eşyadan savunma sanayine kadar üretim yapılan her alanda stokçuluğun başladığını söyleyen Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu “Son 2 haftadır sektörümüzde üretim yapan şirketler hammadde sıkıntısı çekiyor. Bazı ithalatçı firmaların stokçuluk yaptığını duyuyoruz. Örneğin fren diski üretecek olan bir şirket döküm malzeme (hammadde) bulamıyor. Bu durum, üretim ve ihracatın kalbi konumunda bulunan sektörlere büyük zarar veriyor” dedi.

ÇÖZÜM ORTAĞI OLDUKLARINI UNUTMASINLAR

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ise, Türkiye’de şu anda ekonomik açıdan karşılığı olmayan bir süreç yaşandığına dikkat çekerek, ”Normalleşme sürecine birkaç ay içinde girilecektir. Döviz kurundaki dalgalanma şirketlerin iş planlarını ve bütçelerini yakından ilgilendiriyor. Bu noktada tedarikçilere de görevler düşüyor. Onların da bir çözüm ortağı gibi hareket etmesi gerekiyor. Şu anda fırsatçılık yapmaya kalkıp işlerin aksamasına sebeb olmak doğru bir hareket değil. Türkiye’nin içinden geçtiği böyle bir süreçte hepimizin el ele vererek yükün altından kalkması mümkün” diye konuştu.

ERDOĞAN SERT DİLLE UYARMIŞTI: BASKINLAR YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada stokçuları sert bir dille uyarmıştı. Erdoğan, “Birileri milletimizin kafasını bulandırmak için yalan haber yayıyor. Bu ara bol miktarda stokçu çıktı. Bunlara gereken cevabı ani baskınlar yapmak suretiyle vereceğiz. Bedeli ödetilecek. Okul kitaplarının basılamadığından sağlık hizmetlerinin aksatılacağına yönelik yalan haberler üretiliyor. Bu ülkede çözülemeyecek bir sorun yok. Türkiye çok yakında bu dalgayı aşacak ama fırsatçılık yapanları da fedakarlık yapanları da unutmayacak” ifadelerini kullandı.