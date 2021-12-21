Dolar düşünce Sedef Kabaş yeni bir yalan üretti

Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası yeni ekonomi modelini açıklaması ile dövizde ciddi düşüşler yaşandı.

Kamuoyunun "yalan eğitmeni" olarak tanıdığı Sedef Kabaş ise doların düşüş yaşamasından öyle bir rahatsız oldu ki çok geçmeden yeni bir yalanını daha dolaşıma soktu.

Sedef Kabaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti hükümetine akılalmaz iftiralarda bulundu.

İşte Kabaş'ın o paylaşımı:

Ne güzel servet transferi..

6 TL seviyesinden 128 Milyar #dolar satın alanlar; 18 TL seviyesinden satıp, çıktılar…