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Medya Dolar düştü, Nagehan'ın nabzı yükseldi
Medya

Dolar düştü, Nagehan'ın nabzı yükseldi

Tamer Korkmaz, önceki gece dolarda yaşanan sert düşüşün, özellikle Nagehan Alçı'da çarpıntıya yol açmış olabileceğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 15:59:00 -
Dolar düştü, Nagehan'ın nabzı yükseldi

Tamer Korkmaz, önceki gece dolarda yaşanan sert düşüşün Komprador Burjuvazinin medyadaki hem John Yoldaş, hem de Truva Yandaş leşkerlerini pek üzdüğünü belirtti. Korkmaz, ansızın gelen düşüşün özellikle Nagehan Alçı'da çarpıntıya yol açmış olabileceğini yazdı. İşte Korkmaz'ın Yeni Şafak'taki yazısı:

 

"Dolar düştükçe…

Halk TV ekranındaki Şirin Payzın’ın boğazı düğümlendi, gardı dağıldı, morali sıfırı tüketti…

Bir gece “Ansızın” gelen düşüş, Nagehan’da ise taşikardiye yol açmış olabilir!

*

Taraf’tar ROK, 140journos’taki belgeselde Sarı-Kırmızılı eşofmanıyla “meşhur ekonomist!” pozlarında illüzyon için sahneye çıkarıldığından dolayı zaten raporludur.

“Sıfırcı Hoca” lakaplı yazar Kurthan Fişek merhum; “Otur Sıfır” demeyi dahi çok gördüğü Erdal İnönü gibi siyasiler için “Raporlu!” notu düşüp geçerdi.

HERAKLİT’TEN TÜRKÜLER

Daha önce bu sütunda, filozof Heraklit’in en çarpıcı epigramından bahsetmiştik…

-Neydi?

“Beklenmeyeni bekleyin!”

Özellikle de, Mister Kemal Kempinski’ye bu epigramı hatırlatmıştık…

İkinci turda seçilmeyi “Çantada Keklik” diye gören, bu yüzden de “Cumhurbaşkanı Adayı” olmak için “can atan” CHP Genel Başkanından söz ediyoruz!

*

Adeta “kaleciyi ters köşeye yatıran penaltı vuruşuna” benzeyen dolardaki “sürpriz” sert düşüş mü?

Heraklit epigramının güncellenmiş “işaret fişeği” veya “fragmanı” olabilir!

*

Şu “Beklenmeyeni Bekleyin” düsturunun siyasi karşılığı sahne aldığında ise Zillet Cephesi adayı (şu an adını bilmiyoruz) garanti gördüğü zaferin kutlamasını unutmak zorunda kalabilir.

“Şok Yenilgiyi Dert Etmeyi Bırakıp, Politik Emekliliği Nasıl Sevdim?” başlıklı bir hatırat bile yazabilir!

(...)

Önceki gece dolarda yaşanan Sert Düşüş nedeniyle Bay Kemal Kempinski’nin demansı ilerleyebilir!

Doların çakılması, Kemal Kempiski gibi TÜSİAD Başkanı Kaslowski için de yıkım oldu.

Hani, şu “Ekonomik operasyon öncesi kapı kapı dolaşan” Torinolu Simone Kaslowski’den bahsediyoruz!

“ŞOKİNGEN” STREET, NUMARA 10

Dolar’ın 18 TL’den 12’lere kadar düşmesi üzerine; İngiliz Timothy Ash de şoke olmuş…

“30 yıldır ekonomistim. Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim. İnanılmaz!” diyor!

Bu Timothy, Heraklit’in “Beklenmeyeni Bekleyin” epigramını hesaba katmayanlara çarpıcı bir örnektir. (...)"

 

 

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