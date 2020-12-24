Dolar düştü mü? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar ne kadar düştü?

Merkez Bankası’ndan son dakika faiz kararı geldi.politika faizini 200 baz puan artırdı. Böylece bir haftalık repo faizi yüzde 17 seviyesine yükseldi. Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararından sonra dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki dolar Merkez Bankası faiz kararından sonra düştü mü? Dolar ne kadar düştü? Dolar kuru nedir? Dolar kaç TL?