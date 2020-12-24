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Ekonomi Dolar düştü mü? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar ne kadar düştü?
Ekonomi

Dolar düştü mü? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar ne kadar düştü?

Merkez Bankası’ndan son dakika faiz kararı geldi.politika faizini 200 baz puan artırdı. Böylece bir haftalık repo faizi yüzde 17 seviyesine yükseldi. Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararından sonra dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki dolar Merkez Bankası faiz kararından sonra düştü mü? Dolar ne kadar düştü? Dolar kuru nedir? Dolar kaç TL?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:47:00 - 2020-12-24 14:47:43
Dolar düştü mü? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar ne kadar düştü?

Merkez Bankası (TCMB) bugün yılın son toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası PPK'sının ardından politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'e yükseltti. Piyasalarda TCMB'nin faizi 150 baz puan civarında artırması bekleniyordu. Böylelikle Merkez Bankası beklentilerinin üzerinde faiz artırımına gitti. Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık beklentilerin üzerindeki faiz artışı kararının ardından döviz kurlarında hızlı bir geri çekilme yaşanıyor. Dolar/TL 7,62 seviyelerinden 7,55 çekilirken euro/TL 9,33'ten 9,22'ye geriledi.

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