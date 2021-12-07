Dolar çıkışları gündem olan Necmettin Batırel'in yeni tahmini bomba: Erdoğan bununla dönüyor

Geçtiğimiz haftalarda 'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek. Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen ekonomist Necmettin Batırel, yeni müjdeleri peş peşe sıraladı.

İşte Necmettin Batırel'in 'Şirketler yer açın Almanlar geliyor!' başlıklı yazısı:

Dünya ekonomisinin tartışmasız en büyük aktörlerinden Çin’de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 1978’de 150 milyar dolardan 2018’te 14 trilyon dolar seviyesine, kişi başına düşen geliri de aynı dönemde 310 dolardan 10 bin dolara ulaşmış durumda.

Peki, Çin bu başarıyı nasıl yakaladı? “Yüksek dolar, düşük ürün fiyatı” formülüyle… Böylece ihracatta görülmemiş artış elde ederek büyüme hızını tavana çıkardı. Batılı dev şirketler ucuz iş gücüne sahip bu ülkede yatırım yapmak için sıraya girdi.

Sonuç: Çin’in küresel ekonomideki payı 40 yılda %1,8’den %15’e ulaştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu formülü hayata geçirmek için kolları sıvadı. Türkiye’ye çağ atlatacak bu uygulamaya göre, düşük faiz politikası, TL'de büyük değer kaybına yol açsa da üretim, ihracat ve istihdam artışıyla Türkiye, dünyanın en önemli ticaret üslerinden biri hâline gelecek…

Şu manzaraya bakar mısınız? Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkan Türk tırları Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 19 kilometrelik kuyruk oluşturdu, Kapıkule'de ise 2 bin 500 tır çıkış için bekliyor. İhracatta destan yazılıyor. Yatırımcılar organize sanayi bölgelerinde yer bulamıyor arsa yok. Asya'dan Türkiye'ye kayan siparişler kapasite artışını zirveye çıkardı. Uluslararası kredi kuruluşu Moody’s bile “Türkiye 2021’de %11 büyüyecek” diyor. Borsa İstanbul’daki şirketlerin değeri endeksin zirve üstüne zirve yapmasıyla 11 ayda 420 milyar lira artarak 2 trilyon 169 milyar liraya ulaştı. Türkiye’de özel sektörün 12 ay içinde ödenmesi gereken 70 milyar dolarlık dış borcuna karşılık bankalarda 90 milyar dolar mevduatının bulunması büyük güvence sağlıyor. Alman sanayiciler büyük sıkıntı içinde. Çin'den siparişleri 5 ayda geliyor, 1 konteyner maliyeti 20 bin doları aşıyor. Bu yüzden, üretim tesislerini Çin'den Avrupa'ya daha yakın ülkelere kaydırmayı planlıyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları'nın yayımladığı ankete göre, yurt dışında aktif olan Alman şirketlerinin yüzde 54'ü tedarik zincirlerinde değişim planlıyor. Bu şirketlerin yüzde 72'si yeni tedarikçi arayışında.

Türkiye Gümrük Birliği'nin bir parçası, limanları, demir yolları, altyapıları, kara yolları birçok Avrupa ülkesinden daha gelişmiş durumda. Nakliye altyapısı ve AB'nin hemen yanında olması, ucuz iş gücü, sanayi sektöründe uzun yıllardır deneyimli mühendislere, teknisyenlere ve diğer ara elemanlara sahip olması dolayısıyla en elverişli ülke konumundayız. Evet, düşük kur enflasyonu tetikliyor ama istihdam artışı daha büyük önem taşıyor. Zira yüksek hayat pahalılığını işsiz olarak karşılamak mı daha iyidir, yoksa çalışarak göğüslemek mi? Asgari ücret 4 bin liraya çıkarılarak 8 milyon işçimiz enflasyon baskısından kurtarılacak… Cumhurbaşkanı Katar'dan büyük döviz paketiyle dönecek. Dolar canavarı ölecek! Doğru karar, doğru uygulama doğru sonuç… Hiç endişeniz olmasın 2022 ortasında ekonomi bayramı yaşayacağız. Tüm dünya ekonomilerini altüst eden pandeminin Türkiye’ye nasıl bir fırsat kapısı açtığını görüyorsunuz değil mi? Boşuna söylememişler; Her şerde bir hayır, vardır, diye…