  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dolar çakıldı, algı tavan yaptı! Karanlık Oda iş başında
Gündem

Dolar çakıldı, algı tavan yaptı! Karanlık Oda iş başında

Doların tarihi çakılması karanlık odaların maşası Oda TV’yi kudurttu. Dolar düştükten sonra da zam algısına devam eden Karanlık Oda TV, kolaya yapılan zammı manşetten verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 12:13:00 -
Dolar çakıldı, algı tavan yaptı! Karanlık Oda iş başında

Karanlık algısına devam eden Oda TV, dolar düşmesine rağmen zam yapan kola firmasını manşete taşıdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi paketi ile tarihi düşüşü yaşayan dolar kuru karanlık yüzleri üzdü. Algı oyunları ile piyasayı manipüle eden basın organlarından biri olan Karanlık Oda TV çalışmalarına son hızla devam ediyor.

'Derteri ekonomi değil, algı operasyonu'

Son olarak piyasada yapılan zamları sürekli manşetlerine çeken yayın organı kola firmasının yaptığı zammı ‘dolar düştü, kola uçtu’ olarak verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay