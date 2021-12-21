Dolar çakıldı, algı tavan yaptı! Karanlık Oda iş başında

Karanlık algısına devam eden Oda TV, dolar düşmesine rağmen zam yapan kola firmasını manşete taşıdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi paketi ile tarihi düşüşü yaşayan dolar kuru karanlık yüzleri üzdü. Algı oyunları ile piyasayı manipüle eden basın organlarından biri olan Karanlık Oda TV çalışmalarına son hızla devam ediyor.

'Derteri ekonomi değil, algı operasyonu'

Son olarak piyasada yapılan zamları sürekli manşetlerine çeken yayın organı kola firmasının yaptığı zammı ‘dolar düştü, kola uçtu’ olarak verdi.