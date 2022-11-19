Dolar bugün ne kadar? Dolar kuru canlı: Euro, sterlin ve dolar kaç TL oldu? 19 Kasım 2022 güncel dolar kuru Dolar - TL

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 19 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

19 KASIM 2022 CUMARTESİ DÖVİZ KURU

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar kuru hafta sonuna değer artışıyla girdi. Sabah saatlerinde 0,08 oranında yükselen doların alış fiyatı 18,6088 TL, satış fiyatı ise 18,6105 TL oldu.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro 19 Kasım Cumartesi sabahında yön değiştirdi. Güne yüzde 0,18 oranında değer kaybıyla başlayan euronun alış fiyatı 19,2060 TL satış fiyatı ise 19,2641 TL oldu.

STERLİN BUGÜN NE KADAR?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 19 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve euro anlık takipleriyle haberimizde...

Sterlin de hafta sonunda yükselişine devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzde 0,32 oranında değer kazanan sterlin 22,1276 TL’den alınıp, 22,1499 TL’den satılıyor.

Goldman’den dolarda yükseliş öngörüsü

Goldman Sachs stratejistleri, küresel merkez bankalarının Fed’in faiz artış temposuna yetişmekte zorlandığı bir ortamda, doların yükselişini destekleyen çok sayıda gelişme olduğunu belirtti.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Goldman Sachs stratejistleri, ABD dolarının önümüzdeki dönemde küresel piyasalarda yükselişini sürdüreceğini ifade etti. Dominic Wilson, Kamakshya Trivedi ve Vickie Chang perşembe günü yayımladıkları araştırma notunda, diğer küresel merkez bankalarının Fed’in faiz artırımlarının hızına yetişmekte zorlandıkları bir ortamda, doların yükselişini destekleyen hâlâ çok sayıda gelişme olduğunu belirtti.

RESESYON RİSKİ

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; piyasaların zayıf büyüme görünümü ve enflasyon verilerine karşı kırılgan olmayı sürdürdüğüne değinen stratejistler, “Dolarda bu seviyelerden yaşanacak yükseliş hareketinin geçen yıla göre daha dalgalı ve düşük kaliteli olmasını bekleriz” ifadesini kullandı. Banka ayrıca, ABD ekonomisinin bir resesyondan kaçınacağı yönündeki beklentisini koruyor. Goldman gelecek 12 ayda ABD’de bir resesyon yaşanma ihtimalini yüzde 35 olarak tahmin ediyor. Bununla birlikte dünyanın geri kalanında ekonomilerin resesyona girmesi riski ve bunun finansal istikrar için yarattığı tehdidin güvenli limanlara yönelik iştahı artırdığını ve doları güçlendirdiğini belirten stratejistler, “Doların, ABD’nin ticaret ortaklarının para birimlerine göre rekabetçiliğini ölçen ticaret ağırlıklı endeks bazında yaklaşık yüzde 3 daha artması için alan var” dedi.

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