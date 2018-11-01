Dolar bugün ne kadar?
Dolar, dün açıklanan ve 6 başlıkta ÖTV ve KDV oranlarını düşüren açıklamalardan sonra 5.50'nin altında seyrederken 5.63'e yükselmişti.01 Kasım 2018 Perşembe 08:22
Dolar/TL çeşitli alanlarda vergi indirimleri yapılacağına yönelik açıklamaların ardından dün 15 kuruşluk yukarı yönlü hareketle 5.60 seviyesinin üzerine çıkarken, euro/TL ise 6.30'u geçti.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı, bazı ürünlerde KDV ve ÖTV indirimine gidilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Dolar/TL şu dakikalarda 5.58 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.34 civarında seyrediyor.
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