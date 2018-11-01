Dolar bugün ne kadar?

Dolar/TL çeşitli alanlarda vergi indirimleri yapılacağına yönelik açıklamaların ardından dün 15 kuruşluk yukarı yönlü hareketle 5.60 seviyesinin üzerine çıkarken, euro/TL ise 6.30'u geçti.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı, bazı ürünlerde KDV ve ÖTV indirimine gidilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.58 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.34 civarında seyrediyor.