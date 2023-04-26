Dolar bizi terk etti! Dolar için şok sözler diyen o isim herkesi şaşırttı! Doları olan yatırımcıyı korkuttu! Doların fiyatı kaç TL?

26 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra doların fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Nisan 2023 Döviz Kuru...

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, başkent Moskova'da düzenlenen "Bilgi" adlı forumda yaptığı konuşmada, Rusya ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın uluslararası ticarette ulusal para birimlerini kullanmayı artırarak sürdüreceğine işaret eden Siluanov, "Bu bizim için öncelik. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dediği gibi; doları terk eden biz değiliz, dolar bizi terk etti ve ticarette kullanmak tehlikeli hale geldi" ifadelerini kullandı.

Siluanov, başta ruble olmak üzere, dijital ve dost ülkelerin para birimlerini daha fazla kullanacaklarını aktardı.

Küresel ekonominin de bir değişim sürecine girdiğini ifade eden Siluanov, "Küresel ekonomik düzenin değişim sürecinde yaşanan ilk akut aşamadayız. Gelişmekte olan ülkeler gelişen ülkeleri dışlıyorlar. Bu nedenle sadece günümüz için değil ve gelecekte de küresel ve siyasi sistemin şekilleneceğini düşünerek adımlar atmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Öte yandan dev bankalar iktidarın kazanması durumunda döviz kurunun değişeceğini öngörüyor.

Wells Fargo

ABD’li finans ve bankacılık şirketi Wells Fargo, millet ittifakının seçimleri kazanması durumunda 2024’ün ortasına kadar dolar/TL’nin 14’e düşmesini bekliyor. Şirkete göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimi kazanırsa da dolar/TL aynı döneme kadar 20 seviyesinde olacak. Banka, tahminini 9 Mart’ta duyurdu.

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,42 (Alış) - 19,43 (Satış)

EURO: 21,48 (Alış) - 21,49 (Satış)

STERLİN: 24,16 (Alış) - 24,29 (Satış)

1 DOLAR = 19,43 TL

FED KARARINI DEĞİŞTİRDİ!

Tüm bu gelişmelerin ışığında Amerika'nın Merkez Bankası FED küresel piyasalarda finansal likidite kazandırabilmek için günlük dolar provizyon uygulamasında değişiklik yapma kararı verdi. Açıklanan haberin detayında şu sözler yer alıyordu:

“Fonlama da yaşanan iyileşmeler ve yapılan son dolar operasyonu sonrası düşük talep göz önüne alınarak kurumlar ortak bir karara vardı. 7 günlük operasyonlarının sıklığına günlükten haftada 1'e döndürmeye karar verildi”

Bu kararın ise 1 Mayıs tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edildi.

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