Altın fiyatları düşüyor! Altın yatırımcıları dikkat: Altında dikkat çeken gram, çeyrek altın tahmini, kritik uyarı!

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 26 Nisan 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 26 Nisan 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum... İşte 26 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın yatırımcıları dikkat! Yeni rekor için kritik uyarı: 1500 TL!

Altın fiyatlarında son durum 25 Nisan 2023 Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Para uzmanı İslam Memiş yatırımcılara 'bekleyin' uyarısında bulundu. Bu açıklama sonrası tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 25 Nisan 2023 Salı gününün güncel altın fiyatları...

Altın ve para uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı.

Uzman isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Elinde altın olanlar tutup da bu bin 233 seviyesindeki rakamlara kanarsa zarar etmiş olur. Fırsatçılar ucuz fiyattan bu ellerindeki altını alır.

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"1.550 RAKAMLARINI HAZİRAN'DAN SONRA GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni bir rekor görüldü 1.300 lira seviyesiyle. Yetti mi hayır, 1.550 rakamlarını hazirandan sonra görmeye devam edeceğiz. Yine elinde altın bulunduran yatırımcı bunları elinde bulundurmaya devam etmeli. Ons tarafında 2350 dolar seviyesinde öngörüm halen devam ediyor. Yukarı bir direnç seviyemiz var.

"ALTIN FİYATLARI DÜŞÜK KALINCA KİMSE YÜZÜNE BAKMAZ"

2050 dolar seviyesi ons altında gram altında da 1305-1315. Altın fiyatları düşük kalınca hiç kimse yüzüne bakmaz, yeni rekorlar görülünce tepeden almayı çok seven yatırımcılar olur. Bu fiyatlarda mutlaka teknik olarak bir düzeltme olması gerekiyor. Ons altın tarafında 1977 dolar seviyeleri beklenmeye devam ediyor. Yatırımcılar gram altını sadece kendi haline değil de ons altını takip ederek çözümünü bulmalı.""

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA)

GRAM ALTIN FİYATI

1.245,11

1.245,29

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.992,39

2.036,28

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

7.968,70

8.119,29

YARIM ALTIN FİYATI

3.971,90

4.072,10

ZİYNET ALTIN FİYATI

7.968,70

8.119,29

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.234,08

1.315,22

Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 107,51 puan azalarak 4.783,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,07 puan ve yüzde 0,10 değer kaybederek 4.885,94 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.749,11, en yüksek 4.901,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,20 azalışla 4.783,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,20, sanayi endeksi yüzde 2,55, hizmetler endeksi yüzde 1,54 ve teknoloji endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 118,64 puan ve yüzde 2,21 düşüşle 5.254,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü prim yaptı, 86'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri, Şişecam ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​- Altının onsu 1.995 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.995 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,4 kazançla 1 milyon 365 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,3894 lira, satışta 19,4670 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,3801 lira, satışta 19,4578 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,36'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,80'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1050, sterlin/dolar paritesi 1,2480, dolar/yen paritesi de 133,6 düzeyinde seyrediyor.

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