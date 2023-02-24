Dolar asılı kaldı, Euro ve altın çöktü

Türkiye 11 ilimizi vuran ve 43 binden fazla canı yitirmemize neden olan asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olmuşken önceki gün ABD Merkez Bankası FED'ten gelen "enflasyon" açıklaması ile dün TCMB tarafından açıklanan faiz kararı sonrasında piyasalarda Dolar kuru hariç döviz ve değerli metallerde düşüş devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı Para Politikası Kurulu (PPK) dün gerçekleştirdiği Şubat ayı toplantısında politika faizini 50 baz puan indirme kararı aldı. Böylelikle politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9’dan yüzde 8,5’e indirilmiş oldu. Merkez'in açıklamasında depreme yönelik "Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede ekonominin performansı üzerinde kalıcı etkide bulunmayacağı öngörülmektedir" denildi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,87 TL'den, Euro 20,01 TL'den, Sterlin 22,70 TL'den, Japon Yeni ise 14,01 TL'den işlem görüyor.

Dün Dolar 18,86 TL'den, Euro 19,99 TL'den, Sterlin 22,73 TL'den, Japon Yeni ise 13,96 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.825 Dolar'dan, Gram altın 1.107 TL'den, Çeyrek altın 1.771 TL'den, Cumhuriyet altın 7.327 TL'den,

Gram Gümüş ise 12,94 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.824 Dolar'dan, Gram altın 1.106 TL'den, Çeyrek altın 1.779 TL'den, Cumhuriyet altın 7.322 TL'den, Gram Gümüş ise 13,07 TL'den fiyatlanmıştı.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.