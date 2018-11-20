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Dolar artışa geçti

Sabah saatlerinde 5,31 seviyesinde hareket eden dolar yükselişe geçti.

20 Kasım 2018 Salı 15:29
Dolar artışa geçti

Gece saatlerinde 5,3106 TL seviyesinde hareket eden ve güne sakin başlayan Dolar, öğleden sonra hareketlendi. 

DOLAR NE KADAR?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5,34 seviyesinin üzerinde seyir ediyor. Euro da 6,1306 alış seviyesindeyken satış seviyesi 6,1348 seviyesinde oldu. Ayrıca döviz fiyatlarında ibreler yukarı yönlü hareketin olduğunu gösteriyor. 

Dolarda 5.30 TL desteğinin kırılması durumunda 5.10 TL seviyelerinin gündeme geleceğini dile getiren analistler, 5.50 TL'nin ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.09 düşüşle 96.24 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1422 seviyelerinde.

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Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:29
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